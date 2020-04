Telegram a franchi le cap des 400 millions d'utilisateurs par mois, ce qui représente une hausse de 100 millions par rapport à il y a un an. Quotidiennement, l'appli de clavardage (chat) accueille plus d'1,5 million de nouveaux utilisateurs, selon l'entreprise.

Telegram enregistre une croissance explosive qui s'est encore accélérée ces dernières semaines en raison du coronavirus. 'Avec des fonctions telles les dossiers, le stockage dans le nuage et une version desktop pour Windows et macOS, Telegram est un outil idéal pour travailler et étudier chez soi', peut-on lire dans un communiqué posté sur son blog.

Sûr et convivial

Telegram souhaite étendre à cour terme son appli de clavardage, qui existe depuis sept ans déjà, au moyen d'une fonction permettant de mener des conversations vidéo de groupe sécurisées. 'Les applis existant actuellement sont soit sûres, soit conviviales, mais pas les deux à la fois. Nous voulons changer cela et nous mettons tout en oeuvre pour sortir une solution sécurisée et facile d'emploi en 2020 encore.'

Enfin, Telegram annonce qu'elle promet 400.000 euros aux développeurs de tests éducatifs originaux pour les étudiants et enseignants confinés chez eux. Ces tests pourront être transmis via le QuizBot de Telegram. Le 15 mai est la date-butoir fixée pour la première phase. Les gagnants seront désignés dans le courant des prochains mois.

