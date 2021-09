Cake, la jeune pousse belge à l'initiative d'une appli bancaire indépendante, effectue son premier pas international.

L'appli bancaire Cake est destinée à offrir aux utilisateurs une vue d'ensemble de plusieurs comptes ouverts dans différentes banques. Le système dispose aussi d'un étonnant programme de cash back, par lequel les utilisateurs donnent à Cake l'autorisation de vendre des données rendues anonymes en échange de soi-disant 'Cake Rewards'.

L'entreprise fintech de Davy Kestens (qui fonda précédemment aussi SparkCentral) existe depuis deux ans maintenant et possède en Belgique 121.291 utilisateurs, selon les chiffres de Cake même. L'appli s'étend à présent et pour la première fois à l'étranger, plus précisément aux Pays-Bas. "Dans ce pays, on trouve une solide culture de jeunes pousses innovantes et un grand intérêt pour les startups fintech en devenir. Nous prévoyons donc que nous arriverons à enthousiasmer de nombreux Néerlandais pour Cake", affirme Davy Kestens, fondateur et CEO de Cake, dans un communiqué de presse. La jeune pousse a précédemment déjà conclu des accords avec des entreprises néerlandaises, dont la chaîne de chaussures vanHaren.

