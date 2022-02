Voilà ce qu'annonce l'entreprise dans un communiqué. Les jeux dont vous disposez déjà, pourront cependant encore être téléchargés.

En mars 2023, les magasins en ligne pour les consoles de jeu vidéo Wii U et Nintendo 3DS fermeront leurs portes. Cette suppression progressive débutera toutefois plus tôt déjà, comme l'indique Nintendo. A partir du 23 mai 2022, vous ne pourrez par exemple plus virer d'argent au moyen d'une carte de crédit sur votre compte Nintendo eShop pour les consoles de jeux Wii U ou 3DS. Et à partir du 29 août 2022, vous ne pourrez plus non plus utiliser d'eShop Cards, les bons prépayés, dans les boutiques en ligne. Par contre, vous pourrez encore dépenser les fonds existants sur votre compte et ce, jusqu'au 23 mars 2023.

Nintendo promet toutefois que les serveurs ne seront pas complètement arrêtés l'année prochaine. Les utilisateurs de consoles, qui ont acheté toute une bibliothèque de jeux, pourront de nouveau télécharger ces derniers, si besoin est.

Comme ces deux consoles ont pris quelques rides, la décision prise par Nintendo n'est pas vraiment illogique. La 3DS portable existe depuis onze ans déjà, alors que la Wii U, qui a succédé à la Wii incroyablement populaire, affiche dix ans au compteur. Dans ce sens, la fermeture décidée aura probablement des effets sur les utilisateurs qui apprécient les jeux Nintendo classiques. Dans les magasins en ligne de 3DS et Wii U, il vous était possible d'acheter pas mal de ces jeux rétro classiques, conçus pour les anciennes consoles de Nintendo, et d'y jouer autant que vous le souhaitiez. Cela s'avère plus difficile avec les consoles plus récentes. Pour faire tourner les titres NES sur la nouvelle console Switch par exemple, vous avez en effet besoin d'un abonnement mensuel.

