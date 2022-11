L'Information Commissioner's Office (ICO) britannique a réduit une amende infligée l'année dernière au gouvernement britannique en raison d'une fuite de données en 2019. Au lieu d'un demi-million de livres, le Cabinet Office britannique ne devra plus en verser que 50.000.

Lors de la fuite de données, un fichier CSV contenant plus de mille adresses fut publié par mégarde sur un site web officiel du gouvernement britannique. Ces adresses étaient celles de candidats aux New Year Honours, un événement mettant à l'honneur les Britanniques qui effectuent du travail caritatif.

Le Cabinet Office, qui soutient le premier ministre et qui était responsable de la fuite de données, avait fait appel de l'amende. Le service jugeait cette dernière trop élevée et disproportionnée. Le contrôleur du respect de la vie privée a suivi cet argument et a à présent substantiellement réduit l'amende 'en raison aussi de l'actuelle pression économique'.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

