A Düsseldorf, Münster et Leipzig, Vodafone va activer le premier réseau 5G en Europe, indépendant de la technologie 4G.

La 5G est actuellement déployée au niveau mondial, mais dans la pratique, il s'agit pour l'instant encore de réseaux non-autonomes. Cela signifie par exemple que les pylônes d'antennes émettent bien un signal 5G et que la vitesse est amplifiée, mais que l'infrastructure sous-jacente repose encore (partiellement) sur de l'équipement LTE. C'est logique quand on sait que le remplacement complet d'un réseau coûte beaucoup de temps et d'argent.

Mais dans trois villes allemandes, Vodafone, conjointement avec Ericsson, a mis en place un réseau 5G autonome à 3,5 GHz. Il a été testé en présence du fabricant de smartphones OPPO et de Qualcomm, qui fournit les puces pour la plupart des smartphones 5G.

L'OPPO Find X3 Pro sera ainsi le premier appareil à être pleinement compatible avec ce réseau. Dans ce but, le fabricant enverra ce mois-ci aussi une mise à jour aux appareils existants. C'est surtout important pour pouvoir exploiter toutes les possibilités de la 5G.

Temps de réaction inférieur

La 5G autonome autorise non seulement une vitesse supérieure, mais aussi une latence (temps de réaction) inférieure. En théorie, il s'agira d'une latence d'1 milliseconde, même si elle est actuellement encore de 10-15 ms, ce qui est comparable avec celle de la 4G aujourd'hui. Mais d'autres éléments tels le 'network slicing' (tranches de réseau) seront aussi possibles sur la 5G, permettant de subdiviser virtuellement le réseau pour accorder par exemple la priorité à certaines applications (comme un réseau pour les services de secours).

