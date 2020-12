Chatroulette, le service permettant aux utilisateurs de chatter en vidéo avec d'autres au hasard, est occupé à reprendre sa marche en avant. Le site a été longtemps connu pour engendrer un grand risque d'être assorti à un interlocuteur exhibitionniste, mais depuis peu, l'intelligence artificielle (AI) est exploitée pour repousser les adeptes de la nudité, selon le magazine technologique Wired.

Chatroulette a été créé fin 2009 par le Moscovite Andrey Ternovskiy âgé de 17 ans à l'époque. Le site devint très vite populaire, mais les visiteurs le désertèrent tout aussi rapidement, lorsqu'il apparut que des exhibitionnistes l'avaient aussi découvert. Depuis le début de cette année, le nombre de visites a cependant de nouveau quadruplé pour atteindre 4 millions de visiteurs mensuels. L'une des causes a pour nom la pandémie du corona, qui fait en sorte que les gens restent davantage chez eux et ont moins de contacts sociaux, mais la modération AI y joue aussi un rôle.

Depuis que Chatroulette utilise l'AI, le site a été scindé en un canal modéré et une section, où les utilisateurs peuvent encore et toujours faire comme bon leur semble. L'entreprise espère stimuler des contacts plus sûrs dans le canal filtré. Il devrait en outre en résulter que les utilisateurs chattent davantage plutôt que de cliquer vers autre chose au bout de quelques secondes. Chatroulette espère que les utilisateurs reviennent ainsi plus souvent sur le site.

L'AI effectue une photo des deux participants au début d'une conversation et l'analyse. Cette analyse serait si précise qu'on observe que les modérateurs humains génèrent davantage d'erreurs dans le système que de corrections. Entre-temps, l'utilisation de l'AI aurait déjà veillé à diminuer de 75 pour cent le nombre de conversations au contenu incongru.

