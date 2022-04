Ce faisant, l'entreprise déclare devenir le plus important acteur belge en 'digital signage' (affichage numérique).

Digitopia, installée à Schilde, producteur d'affiches numériques et de modes de communication sur écran intelligent, annonce le rachat de Centomedia. Cette dernière a développé un CMS d'affichage dynamique, Centoview.

La raison de ce rachat réside dans le départ à la retraite du fondateur de Centomedia, Rudy Dierckx, selon Digitopia dans un communiqué de presse. Luc Van Lommel, co-fondateur et managing partner de Centomedia, demeure lui à son poste et devient administrateur du nouveau groupe ainsi constitué. L'entreprise fusionnée Digitopia Group réaliserait un chiffre d'affaires annuel de quelque dix millions d'euros. Avec ses 45 collaborateurs, elle gère environ 25.000 écrans numériques dans six pays.

