L'affaire Sky ECC ralentie par des logiciels obsolètes

La plus importante et la plus vaste enquête jamais menée contre le crime organisé, autour des téléphones Sky ECC, pourrait bien être ralentie à cause d'un souci informatique empêchant les avocats de la défense de lire certaines parties du dossier. En cause: des CD illisibles et un vieil ordinateur dont la licence du système d'exploitation a expiré, relatent les journaux de Mediahuis vendredi.

© Getty Images