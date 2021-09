C'est par l'intermédiaire de l'acteur télécom Connect27 que la firme suédoise VX Fiber proposera désormais ses services en Belgique.

Connect27 a démarré au début de cette année. La division télécom de la firme d'hébergement Level27 étend à présent sa gamme grâce à VX Fiber. Elle ciblera ainsi surtout les clients professionnels de taille, qui recherchent par exemple une connexion symétrique d'1 Gbps.

'Nous pouvons dès à présent proposer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des lignes de fibre optique 1.000/1.000 Mbit/s symétriques, caractérisées par cent pour cent de basculement séparé pour 295 euros seulement par mois. Quasiment toutes les entreprises en Belgique paient à présent au minimum mille euros par mois pour ce type de service. Cette nouvelle pression sur les prix ne pourra à coup sûr que profiter au marché belge', déclare Marcel De Beule, co-fondateur et business manager de Connect 27.

Pour sa gamme de fibre optique, Connect27 conclut des partenariats avec divers fournisseurs, notamment Eurofiber et Proximus. Au bout de six mois, l'entreprise a déjà accueilli 185 entreprises clientes, dont Unizo et Napoleon Games.

VX Fiber dispose dans notre pays d'un petit fragment de réseau propre, mais utilise entre autres le réseau de Fluvius présent dans quelques villes, parmi lesquelles Anvers, Genk, Gand, Dixmude et Poperinge.

Connect27 a démarré au début de cette année. La division télécom de la firme d'hébergement Level27 étend à présent sa gamme grâce à VX Fiber. Elle ciblera ainsi surtout les clients professionnels de taille, qui recherchent par exemple une connexion symétrique d'1 Gbps.'Nous pouvons dès à présent proposer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des lignes de fibre optique 1.000/1.000 Mbit/s symétriques, caractérisées par cent pour cent de basculement séparé pour 295 euros seulement par mois. Quasiment toutes les entreprises en Belgique paient à présent au minimum mille euros par mois pour ce type de service. Cette nouvelle pression sur les prix ne pourra à coup sûr que profiter au marché belge', déclare Marcel De Beule, co-fondateur et business manager de Connect 27.Pour sa gamme de fibre optique, Connect27 conclut des partenariats avec divers fournisseurs, notamment Eurofiber et Proximus. Au bout de six mois, l'entreprise a déjà accueilli 185 entreprises clientes, dont Unizo et Napoleon Games.VX Fiber dispose dans notre pays d'un petit fragment de réseau propre, mais utilise entre autres le réseau de Fluvius présent dans quelques villes, parmi lesquelles Anvers, Genk, Gand, Dixmude et Poperinge.