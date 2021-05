Grâce à cette nouvelle phase de capitalisation, Accelleran veut s'étendre au niveau mondial, afin de proposer ses logiciels pour les réseaux 4G et 5G.

L'entreprise anversoise Acceleran a récolté 6,8 millions d'euros dans le cadre d'une phase d'investissement de série B dirigée par Cognitor Capital Partners. Qbix et les investisseurs existants Capital-E et AAAF y ont aussi pris part.

L'objectif de cette phase de capitalisation est d'accélérer la croissance de l'entreprise et de stimuler son extension à l'échelle mondiale. Cet investissement succède à une première phase qui avait permis à l'entreprise de récolter 3 millions d'euros en 2016.

'Ce nouveau soutien financier et l'expertise spécifique de Cogito et de Qbic, ainsi que le maintien de la participation de Capital-E et d'AAAF nous permettront de poursuivre notre mission consistant à devenir un fournisseur indépendant international de logiciels cruciaux pour le RAN (Radio Access Network)', déclare Frédéric Van Durme, CEO d'Accelleran.

Acceleran a été fondée en 2013 à Geel et dispose à présent d'un siège à Anvers. L'entreprise se focalise sur les logiciels open RAN résidents dans le nuage. Ses solutions logicielles ont pour but d'exploiter de manière optimale la virtualisation réseautique, le 'software defined networking' et l'intelligence RAN. Sa technologie deviendra à coup sûr nettement plus importante avec les réseaux et applications 5G.

