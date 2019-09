L'ABVV flamande veut réduire le coût d'internet

A l'occasion de la rentrée scolaire, le pendant flamand de la FGTB, l'ABVV, a lancé un appel pour un internet plus abordable. Le syndicat plaide pour un tarif social et une diminution à 6 pour cent de la TVA sur internet. "Dans un monde qui se numérise rapidement et auquel sont sujets tant les écoles, les pouvoirs publics que le milieu du travail, tout le monde doit avoir l'opportunité d'y participer de manière structurelle", y déclare-t-on.