L'abonnement Nintendo débutera la semaine prochaine

Ce service ressemble à Xbox Live et à PlayStation Network. Quatre options sont prévues: un abonnement à 3,99 euros par mois, un autre à 7,99 euros pour trois mois, un abonnement annuel à 19,99 euros, et une version familiale à 34,99 euros par an. Huit comptes pourront être associés à l'abonnement familial.

Les abonnés pourront stocker dans le nuage les jeux, auxquels ils ont joué. Si l'ordinateur de jeu Switch d'un utilisateur tombe en panne, les profils pourront être restaurés, et il sera donc possible de continuer de jouer là où on en était préalablement resté.