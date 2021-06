L'entreprise de consultance Kwarts d'Hasselt se transforme en une firme orientée produits. Pour le développement de sa plate-forme, elle a recueilli plus d'un million d'euros.

Kwarts existe depuis cinq ans déjà et se concentrait jusqu'à présent surtout sur la consultance. C'est durant l'été de 2020 que l'entreprise décida de se reconvertir. Son CEO Bart Van Proeyen et son ami de jeunesse Ruben De Moor (à présent CCO chez Kwarts) décidèrent alors de collaborer pour développer A-Inside, une plate-forme de données de clients, qui aide les entreprises en sciences de la vie à centraliser et analyser les flux de données en vue de passer en revue leur expérience client ('customer journey').

Avec une phase de capitalisation d'1,2 million d'euros, la conversion de la consultance vers une entreprise orientée produits sera complète. Parmi les investisseurs, on trouve Volta Ventures, Imec.istart, BlueHealth Innovation Fund, LRM, Belfius et les business angels Jean-Marie Vliegen, Wouter Reggers et Wim Van Cappellen.

A-Inside est issue d'un projet VLAIO conjointement avec la cellule BIARU de l'Universiteit Hasselt. Tant Van Proeyen que De Moor peuvent s'enorgueillir de dix années d'expérience en sciences de la vie. Dans le passé déjà, Kwarts a été active en Europe et en Asie et souhaite désormais trouver aussi un point d'ancrage aux Etats-Unis par le biais d'une mission commerciale. Aujourd'hui, l'entreprise occupe sept personnes et en recherche d'autres.

Kwarts existe depuis cinq ans déjà et se concentrait jusqu'à présent surtout sur la consultance. C'est durant l'été de 2020 que l'entreprise décida de se reconvertir. Son CEO Bart Van Proeyen et son ami de jeunesse Ruben De Moor (à présent CCO chez Kwarts) décidèrent alors de collaborer pour développer A-Inside, une plate-forme de données de clients, qui aide les entreprises en sciences de la vie à centraliser et analyser les flux de données en vue de passer en revue leur expérience client ('customer journey').Avec une phase de capitalisation d'1,2 million d'euros, la conversion de la consultance vers une entreprise orientée produits sera complète. Parmi les investisseurs, on trouve Volta Ventures, Imec.istart, BlueHealth Innovation Fund, LRM, Belfius et les business angels Jean-Marie Vliegen, Wouter Reggers et Wim Van Cappellen.A-Inside est issue d'un projet VLAIO conjointement avec la cellule BIARU de l'Universiteit Hasselt. Tant Van Proeyen que De Moor peuvent s'enorgueillir de dix années d'expérience en sciences de la vie. Dans le passé déjà, Kwarts a été active en Europe et en Asie et souhaite désormais trouver aussi un point d'ancrage aux Etats-Unis par le biais d'une mission commerciale. Aujourd'hui, l'entreprise occupe sept personnes et en recherche d'autres.