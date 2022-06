L'entreprise américaine de réseaux F5 a nommé Kristina Wiktander au poste de vice-présidente des zones de l'Europe du Nord et de l'Ouest. Wiktander assumera ainsi la responsabilité des activités de F5 dans treize pays, dont la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la Scandinavie.

Wiktander est active depuis 2019 chez F5 Networks. Elle fut précédemment vice-présidente en charge de la région Nord-Est. Avant d'aboutir chez F5, elle occupa des fonctions directoriales chez Dell et HP.

Transformation numérique

Dans son nouveau rôle, Wiktander se chargera de diriger la stratégie de F5 en vue de mieux supporter les organisations et pouvoirs publics au niveau de leur cybersécurité et de leur transformation numérique.

Pierre Castelnau, senior vicepresident for EMEA Sales chez F5, affirme que Wiktander a amené F5 Nord-Est à un niveau supérieur en 'y stimulant une culture de la croissance, de la collaboration et de l'inclusivité'.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

