Miraclon, une émanation de Kodak, a engagé un nouveau Global CIO en la personne du Belge Kris Van Roey qui dirige depuis ce mois-ci le département IT de l'entreprise.

En 2018, Kodak revendait la Flexographic Packaging Division à la société d'investissement Montagu. Les produits flexographiques, dont le produit-phare Kodak Flexcel NX System, sont depuis lors développés, produits et vendus au secteur de l'emballage sous la marque Miraclon. Le département IT de cette émanation de Kodak est depuis ce mois-ci dirigé par Kris Van Roey qui a été engagé au poste de Global CIO.

Kris Van Roey a été pendant une dizaine de mois Group Processes Digitalization Manager chez Eurofins, mais il fut précédemment General Manager IT chez Toyo Ink Europe, l'ex-Arets Graphics pendant deux ans. Avant cela, il fit une carrière dans l'IT durant quasiment 14 ans chez Atlas-Copco. Il travailla pendant dix ans en Chine, où il assuma diverses fonctions.

Le siège de Miraclon se situe à Bruxelles. L'entreprise compte quelque 350 collaborateurs répartis sur 10 sites.

