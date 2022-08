La scale-up de logiciels anversoise Striktly lève un million d'euros auprès de l'entrepreneur IT Kris Kerremans.

L'entrepreneur IT Kris Kerremans, le fondateur et propriétaire d'Inuits, investit un million d'euros dans Striktly, où il devient actionnaire minoritaire. Striktly est une scale-up de logiciels anversoise dirigée depuis cinq années déjà par la CEO Stéphanie Ouachan (33 ans).

Striktly mise sur les logiciels administratifs personnalisables permettant aux PME de régler leur administration journalière: CRM et ERP donc. Depuis peu, elle propose aussi un module de pre-accounting avec lequel les entreprises peuvent préparer leur comptabilité. 'Avec le renfort de Kris, nous allons passer de la cinquième à la sixième vitesse. Il amène non seulement une injection financière, mais aussi toute son expertise IT et son réseau international, afin de nous permettre de devenir encore plus forts à différents niveaux', affirme Stéphanie Ouachan. Précédemment déjà, Kris Kerremans avait aussi investi dans des plates-formes IT logistiques et maritimes telles Dockflow, Cinvio, Certiweight, Digitrans et Hakka.

'Fort de mon expérience et grâce aux 200 experts open source d'Inuits, je veux aider Stéphanie et son équipe à continuer de croître. La communauté Inuits internationale peut à coup sûr aider Striktly à développer des logiciels encore meilleurs et à faire évoluer plus avant sa technologie', déclare ​Kris Kerremans. Striktly occupe aujourd'hui quelque 50 personnes et possède des bureaux à Anvers, Roulers et Hasselt, ainsi qu'une filiale en Roumanie.

Kris Kerremans. © DN

L'entrepreneur IT Kris Kerremans, le fondateur et propriétaire d'Inuits, investit un million d'euros dans Striktly, où il devient actionnaire minoritaire. Striktly est une scale-up de logiciels anversoise dirigée depuis cinq années déjà par la CEO Stéphanie Ouachan (33 ans).Striktly mise sur les logiciels administratifs personnalisables permettant aux PME de régler leur administration journalière: CRM et ERP donc. Depuis peu, elle propose aussi un module de pre-accounting avec lequel les entreprises peuvent préparer leur comptabilité. 'Avec le renfort de Kris, nous allons passer de la cinquième à la sixième vitesse. Il amène non seulement une injection financière, mais aussi toute son expertise IT et son réseau international, afin de nous permettre de devenir encore plus forts à différents niveaux', affirme Stéphanie Ouachan. Précédemment déjà, Kris Kerremans avait aussi investi dans des plates-formes IT logistiques et maritimes telles Dockflow, Cinvio, Certiweight, Digitrans et Hakka.'Fort de mon expérience et grâce aux 200 experts open source d'Inuits, je veux aider Stéphanie et son équipe à continuer de croître. La communauté Inuits internationale peut à coup sûr aider Striktly à développer des logiciels encore meilleurs et à faire évoluer plus avant sa technologie', déclare ​Kris Kerremans. Striktly occupe aujourd'hui quelque 50 personnes et possède des bureaux à Anvers, Roulers et Hasselt, ainsi qu'une filiale en Roumanie.