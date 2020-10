L'opérateur télécom néerlandais KPN s'associe à Ericsson pour rénover son coeur de réseau. Il s'agit là d'une étape préliminaire vers un réseau 5G à part entière.

KPN propose depuis fin juillet déjà la 5G dans de grandes parties des Pays-Bas. Mais dans la pratique, il s'agit d'un signal 5G avec, de manière sous-jacente, la même infrastructure que pour la 4G. A présent, l'opérateur conclut un contrat avec Ericsson en vue de mettre à niveau l'infrastructure sous-jacente, afin de garantir un réseau 5G autonome.

En 2019 déjà, KPN avait signalé accorder sa préférence à un acteur 'occidental'. Il en résulta qu'Huawei et ZTE furent exclues. A présent, l'opérateur annonce avoir opté pour Ericsson et ce, même s'il utilise encore des pylônes d'antennes d'Huawei. Dans son communiqué, l'opérateur télécom évoque aussi une politique multi-vendeur. Ericsson ne sera donc probablement pas le seul acteur intervenant dans le réseau rénové.

La semaine dernière encore, Proximus annonçait que pour la 5G, elle s'associait à Ericsson et à Nokia. Pour sa part, Orange opte actuellement uniquement pour Nokia. Dans notre pays, il convient cependant d'attendre encore les enchères 5G avant que le réseau puisse être pleinement déployé.

