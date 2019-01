Koen Vandaele est le nouveau président de CIONET Belgium

Durant les trois prochaines années, Koen Vandaele dirigera l'antenne belge de l'association réseautique CIONET. Paul Danneels, Chief Transformation Officer chez FEDNOT, lui a en effet transmis le relais lors de l'événement CIONET 'What's next?'. Continuer de faire croître le réseau et trouver des sujets de débat communs: voilà en quoi consistera son travail dans un premier temps.

Koen Vandaele est depuis février de l'année dernière le CIO de Mediahuis Groep (Mediahuis et Telegraaf Media Group). Avant cela, il avait été pendant plus de trois ans Director ICT & Digital Classifieds chez Mediahuis qui édite les journaux Het Nieuwsblad, De Standaard et Gazet Van Antwerpen notamment.