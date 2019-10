En préliminaire à la désignation du CIO of the Year, nous posons cette semaine aux trois nominés trois questions, dont les réponses devraient vous permettre d'effectuer plus facilement votre choix. Au tour à présent de Koen Van Loo (Renson).

1. Quels sont les principaux défis que doit relever votre département IT?

Renson est une entreprise familiale qui est, depuis 110 ans déjà, numéro un du marché dans le domaine de la ventilation, de la protection solaire et des solutions d'extérieur en investissant fortement dans l'innovation. Grâce à la révolution numérique, il y a de plus en plus d'opportunités d'innover par l'ajout de composants numériques à nos solutions. Pour y arriver, Renson a décidé de renouveler l'ensemble du paysage digital.

Dans ce but, plusieurs programmes exerçant un fort impact tant sur le métier que sur l'IT ont été mis en oeuvre. Les plus importants ont pour nom Sunrise, le substitut du progiciel ERP hérité grâce à une vaste implémentation de SAP S4/Hana, SAP MII et MES, initialement en support du bâtiment entièrement rénové et automatisé implanté dans la zone industrielle De Prijkels, ainsi que le portail unifié Renson.One s'adressant à tous les intervenants et servant de plate-forme de communication pour nos appareils connectés.

2. De quelles réalisations de votre équipe IT êtes-vous le plus fier?

L'équipe IT de Renson respire l'ADN de Renson en tant que firme: une approche claire et bien définie, performante et créative dans la conception de solutions. En un peu moins de deux ans, l'équipe IT a vu ses effectifs tripler. Renson a comme objectif de pouvoir gérer, puis de continuer à déployer à terme de manière totalement autonome des solutions développées conjointement avec des partenaires externes.

Les changements sont permanents, et Renson est connue comme une organisation extrêmement dynamique où les idées (numériques) foisonnent. Nous préparons une plate-forme numérique entièrement nouvelle, basée principalement sur des solutions de Microsoft et de SAP. De plus, notre équipe IT réussit aussi à continuer de faire tourner les applications héritées, notamment dans les diverses filiales (y compris à l'étranger), voire de poursuivre leur développement, afin de supporter les besoins aigus du métier.

Notre souci de la pondération fait de plus en sorte que tout cela se fasse certes dans les limites financières fixées au départ, mais avec la volonté d'accroître la maturité des services fournis.

3. Votre entreprise, qu'attend-elle de vous en tant que CIO?

Paul Renson, le propriétaire du groupe, attend de l'IT qu'elle aide à soutenir la stratégie de l'entreprise: sa croissance, son orientation clients et ses concepts innovants. Le CIO est celui qui contribue à définir l'architecture, qui met en place une équipe IT performante et qui veille à déployer une infrastructure IT flexible et puissante. Il doit aussi s'assurer de la mise en oeuvre et du déroulement fluide des divers programmes intégrant une composante IT.

Renson est une maison comptant plusieurs pièces. Le CIO se doit donc d'être également un véritable 'networker' au service des nombreux intervenants en interne.

Nos différents clients et intervenants (clients finaux, concessionnaires, installateurs, architectes, etc.) sont ultra-importants pour Renson. Le CIO doit par conséquent aussi bien connaître la large gamme de produits et sentir le vécu des clients.

De plus, le CIO - et par extension l'équipe IT toute entière - doit servir de source d'inspiration sur le plan des nouvelles possibilités ou solutions numériques, susceptibles d'apporter une valeur ajoutée au groupe Renson.