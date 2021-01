Koen Segers, channel director chez Dell Technologies Belux, a été désigné Channel Personality of the Year dans le cadre de la 19ème édition des Channel Awards.

Pour des raisons désormais bien connues, la remise des Channel Awards a cette fois eu lieu de manière virtuelle. Koen Segers a donc été élu Channel Personality of the Year. Segers est actif depuis 2012 et a été en mai de l'année dernière nommé à la fonction de channel director chez Dell Technologies Belux. Le prix du Best Channel Account Manager a été attribué à Vanessa De Mey de Copaco.

De plus, des récompenses ont évidemment été remises aussi à des distributeurs et revendeurs. Tech Data, Arrow, Bechtle et Central Point ont été les heureux élus. Côté fournisseurs, Microsoft a décroché deux prix, alors que Lenovo et Fortinet en recevaient un chacune. Au cours d'une année telle qu'on a connue, il y eut aussi de la place pour des campagnes Best Covid Relief-campagnes. Ici, les récompenses ont été attribuées à Tech Data, Arinti.ai et Teamleader.

Pour des raisons désormais bien connues, la remise des Channel Awards a cette fois eu lieu de manière virtuelle. Koen Segers a donc été élu Channel Personality of the Year. Segers est actif depuis 2012 et a été en mai de l'année dernière nommé à la fonction de channel director chez Dell Technologies Belux. Le prix du Best Channel Account Manager a été attribué à Vanessa De Mey de Copaco.De plus, des récompenses ont évidemment été remises aussi à des distributeurs et revendeurs. Tech Data, Arrow, Bechtle et Central Point ont été les heureux élus. Côté fournisseurs, Microsoft a décroché deux prix, alors que Lenovo et Fortinet en recevaient un chacune. Au cours d'une année telle qu'on a connue, il y eut aussi de la place pour des campagnes Best Covid Relief-campagnes. Ici, les récompenses ont été attribuées à Tech Data, Arinti.ai et Teamleader.