L'éditeur de logiciels Infor est entièrement racheté par Koch Industries. Le vendeur Golden Gate Capital parle d'une 'importante valeur stratégique entre Infor et Koch'.

Koch avait en 2017 déjà investi une première fois dans Infor, avant d'y injecter un capital d'un milliard et demi de dollars début 2019. A présent, l'entreprise annonce qu'elle rachète l'ensemble des actions détenues par Golden Gate Capital, l'autre actionnaire d'Infor. L'année passée, il était encore question d'une entrée à la bourse, mais pour l'instant, c'est le silence radio à ce propos.

Infor développe des logiciels 'cloud' sur différents marchés de niche. L'entreprise possède 68.000 clients dans quelque 170 pays et occupe 17.000 personnes. En août dernier, l'ex-CEO Charles Philips a été nommé président du conseil d'administration, et l'ex-CFO Kevin Samuelson est devenu pour sa part le nouveau Chief Executive Officer (CEO).

Avec Koch comme propriétaire à part entière, Infor continuera de fonctionner de manière indépendante en tant que filiale. Son siège restera fixé à New York City. On ne sait pas combien le repreneur a payé pour mettre la main sur le solde des actions. Le rachat devrait être entériné dans la première moitié de cette année.

"Nous revendons notre participation restante à Koch Industries, qui fut ces trois dernières années notre partenaire dans Infor, en raison d'une importante valeur stratégique entre Infor et Koch", déclare David Dominik, co-fondateur de Golden Gate Capital. D'autres informations à propos de la raison de la revente n'ont pas été révélées, mais comme Koch était entrée dans l'entreprise il y a quelques années, puis y avait augmenté sa participation, il ne semble pas impensable qu'une revente complète ait été envisagée en interne depuis assez longtemps déjà.

Koch avait en 2017 déjà investi une première fois dans Infor, avant d'y injecter un capital d'un milliard et demi de dollars début 2019. A présent, l'entreprise annonce qu'elle rachète l'ensemble des actions détenues par Golden Gate Capital, l'autre actionnaire d'Infor. L'année passée, il était encore question d'une entrée à la bourse, mais pour l'instant, c'est le silence radio à ce propos.Infor développe des logiciels 'cloud' sur différents marchés de niche. L'entreprise possède 68.000 clients dans quelque 170 pays et occupe 17.000 personnes. En août dernier, l'ex-CEO Charles Philips a été nommé président du conseil d'administration, et l'ex-CFO Kevin Samuelson est devenu pour sa part le nouveau Chief Executive Officer (CEO).Avec Koch comme propriétaire à part entière, Infor continuera de fonctionner de manière indépendante en tant que filiale. Son siège restera fixé à New York City. On ne sait pas combien le repreneur a payé pour mettre la main sur le solde des actions. Le rachat devrait être entériné dans la première moitié de cette année."Nous revendons notre participation restante à Koch Industries, qui fut ces trois dernières années notre partenaire dans Infor, en raison d'une importante valeur stratégique entre Infor et Koch", déclare David Dominik, co-fondateur de Golden Gate Capital. D'autres informations à propos de la raison de la revente n'ont pas été révélées, mais comme Koch était entrée dans l'entreprise il y a quelques années, puis y avait augmenté sa participation, il ne semble pas impensable qu'une revente complète ait été envisagée en interne depuis assez longtemps déjà.