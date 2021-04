Keyware Technologies a mis un terme à sa collaboration avec son CEO Stéphane Vandervelde, a indiqué jeudi l'entreprise par communiqué après l'annonce faite par la FSMA, qui a décidé de transmettre un dossier le concernant à la justice.

"Le conseil d'administration de Keyware Technologies SA a décidé le 14 avril 2021 de mettre fin à la coopération de longue date avec son CEO Big Friend SA (Stéphane Vandervelde) de manière définitive", confirme le fournisseur de solutions de paiement électronique et de développement de logiciels.

M. Vandervelde cesse d'exercer tous ses mandats d'administrateur (délégué) dans toutes les sociétés Keyware avec effet immédiat et quitte également sa fonction de CEO. "L'accord n'a pas d'implications financières négatives pour Keyware Technologies SA et a été conclu pour solde de tout compte", souligne l'entreprise basée à Zaventem.

Guido Van Der Schueren, président actuel du conseil d'administration de la société, est nommé CEO ad interim. L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a indiqué jeudi transmettre aux autorités judiciaires un dossier portant sur les transactions passées entre Keyware Technologies et des entreprises liées à son CEO, Stéphane Vandervelde.

Le dossier porterait sur des flux d'argent douteux au bénéfice de M. Vandervelde. Fin mars, il avait été évoqué dans la presse que ce dernier devait rembourser quelque 2 millions d'euros à Keyware. A l'ouverture de la Bourse de Bruxelles, jeudi matin, l'action de Keyware Technologies perdait 4,26%, à 0,90 euro.

