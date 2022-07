La firme de recrutement de Turnhout Key Figures rachète l'entreprise de consultance IT anversoise Ravio.

Key Figures est spécialisée dans le recrutement de profils en finance, vente, marketing et ingénierie. Voici que vient à présent s'ajouter l'IT suite à la reprise de l'entreprise Ravio. Ravio est une société de consultance qui aide les organisations au niveau du recrutement de consultants IT et de project managers, tant pour des emplois permanents que pour des projets sur une base intérimaire. 'En rachetant Ravio, nous pourrons étendre encore notre savoir-faire et notre expertise, étoffer notre réseau professionnel et aider les entrepreneurs à atteindre plus facilement leurs objectifs', déclare Bright Obeng, co-fondateur et managing partner de Key Figures.

Le processus de rachat avait démarré en novembre dernier déjà, selon les deux parties. Bright Obeng et Antony Lemmens, Managing Director de Ravio, insistent surtout sur la complémentarité. 'Conjointement, nous pourrons donner un boost supplémentaire à l'activité de nos clients, avec comme valeurs de base la transparence, la qualité et la responsabilité sociale', insiste Antony Lemmens.

En plus de son siège de Turnhout, Key Figures dispose d'une filiale à Londres. L'entreprise ne révèle pas son chiffre d'affaires, mais selon Trends Top, l'entreprise fut légèrement rentable l'année dernière avec un bénéfice d'exploitation de 36.000 euros. Pour sa part, Ravio dispose d'une équipe de quelque 700 consultants et coaches IT externes. Aucun détail sur la transaction n'a été communiqué.

