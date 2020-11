Quasiment deux ans après BNP Paribas Fortis, une deuxième grande banque belge propose à présent elle aussi Apple Pay. Les clients de KBC peuvent y associer leur carte de débit ou de crédit pour payer sans contact avec un iPhone ou une Apple Watch, comme vient de l'annoncer le bancassureur.

Peu de banques belges se sont déjà associées au géant technologique américain. A côté de BNP Paribas et de ses banques soeurs Hello Bank et Fintro, les Belges ne pouvaient jusqu'à présent en effet que se tourner vers des acteurs de niche tels Revolut, N26 ou Aion. Or voici donc que KBC vient à présent s'y ajouter, même si la banque n'active Apple Pay que pour les clients disposant du compte KBC-Plus à 2,5 euros par mois ou du compte jeunes gratuit (jusqu'à 24 ans). Les clients possédant le compte KBC de base gratuit ne sont donc pas concernés.

Il existe déjà diverses possibilités de paiement avec le smartphone en Belgique. Relevons ainsi l'appli Payconiq by Bancontact, dont KBC est l'un des actionnaires. Citons ensuite aussi Google Pay disponible chez plusieurs banques. Les montres de sport de Garmin et de Fitbit peuvent elles aussi être couplées à certains comptes.

