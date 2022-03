Le groupe KBC lance sa propre fintech d'intelligence artificielle (IA), DISCAI, une entité juridique séparée. Par l'intermédiaire de DISCAI, KBC commercialise les applications d'intelligence artificielle qu'il développe en interne à des tiers, notamment des parties B2B. La première application disponible est axée sur la lutte contre le blanchiment d'argent, annonce lundi KBC.

"DISCAI proposera dans un premier temps une solution basée sur l'IA performante et innovante pour la surveillance étroite du blanchiment d'argent ('Know Your Transaction' dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment). Dans la phase suivante, DISCAI aidera les entreprises et les organisations de divers secteurs dans leur recherche de solutions performantes et innovantes aux défis technologiques et réglementaires de leur domaine. DISCAI s'est également associée à KPMG, qui attirera les parties intéressées du secteur B2B et soutiendra la mise en oeuvre de la technologie dans divers pays", explique KBC.

KBC avait déjà annoncé au début de 2021 son intention de rendre sa propre technologie accessible à d'autres entreprises et organisations.

