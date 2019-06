Grâce à un nouveau fonds d'investissement, KBC entend cibler les start-ups et les scale-ups actives dans l'IoT, la nanotechnologie et la micro-électronique. En tout, il s'agit de cinquante millions d'euros.

Le KBC Focus Fund est une extension du KBC Start IT Fund et sera dirigé par KBC Securities, la branche boursière de la banque.

L'objectif est que la banque recherche des jeunes entreprises dans les trois secteurs. A l'entendre, la banque a depuis assez longtemps déjà une bonne vision des secteurs en question et peut ainsi soutenir les jeunes entreprises avec sa connaissance et son réseau.

"De par nos investissements dans les fonds universitaires et dans imec.Xpand, nous disposons déjà d'une assez bonne vue de ce qui se passe dans ces secteurs. De plus, nos analystes suivent les entreprises à haute valeur technologique cotées à la bourse grâce à leur connaissance en la matière", explique Koen Schrever, en charge de l'Investment Services chez KBC Securities.

Outre Schrever, le KBC Focus Fund a aussi recruté deux managers en investissements, à savoir Nuno Carvalho, qui supervisait jusqu'il y a peu les rachats et les investissements chez Bekaert, et Rudi Severijns, qui était précédemment actif en qualité d'investment manager chezGimv, Capital-E, l'Ark Angels Activator Fund d'ING et BAN Vlaanderen.