Depuis hier mardi, les clients de KBC peuvent dans leur appli bancaire recourir au nouvel assistant numérique "Kate". Le système fonctionne par analyse de données et intelligence artificielle.

Kate peut actuellement aider entre autres à effectuer des paiements et à remettre une déclaration d'assurance. L'assistant numérique fonctionne tant par clavardage (chat) que par la voix. Quiconque souhaite utiliser cette dernière possibilité, doit cependant accepter ce qu'on appelle les 'comfortcookies' de KBC.

De plus, Kate propose aussi des 'services proactifs'. Si vous y souscrivez, vous recevrez de l'assistant des propositions sur mesure. En supposant qu'il y ait une tempête dans les environs, Kate vous enverra un message pour vous demander si vous avez subi des dégâts et, dans l'affirmative, pour vous aider à introduire une déclaration d'assurance.

Provisoirement, Kate renvoie dans la plupart des cas vers des produits et services ou, si vous voulez acheter un ticket de transport public, vers KBC Live, où vous vous entretiendrez à distance avec un collaborateur de la banque. Le directeur de KBC, Johan Thijs, avait plus tôt ce mois-ci déjà annoncé qu'à partir de l'année prochaine, deux nouvelles applications au moins viendraient s'ajouter par mois dans l'assistant.

Kate peut actuellement aider entre autres à effectuer des paiements et à remettre une déclaration d'assurance. L'assistant numérique fonctionne tant par clavardage (chat) que par la voix. Quiconque souhaite utiliser cette dernière possibilité, doit cependant accepter ce qu'on appelle les 'comfortcookies' de KBC.De plus, Kate propose aussi des 'services proactifs'. Si vous y souscrivez, vous recevrez de l'assistant des propositions sur mesure. En supposant qu'il y ait une tempête dans les environs, Kate vous enverra un message pour vous demander si vous avez subi des dégâts et, dans l'affirmative, pour vous aider à introduire une déclaration d'assurance.Provisoirement, Kate renvoie dans la plupart des cas vers des produits et services ou, si vous voulez acheter un ticket de transport public, vers KBC Live, où vous vous entretiendrez à distance avec un collaborateur de la banque. Le directeur de KBC, Johan Thijs, avait plus tôt ce mois-ci déjà annoncé qu'à partir de l'année prochaine, deux nouvelles applications au moins viendraient s'ajouter par mois dans l'assistant.