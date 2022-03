L'entreprise Twintag d'Herentals fait l'objet d'un investissement de la part de Katoen Natie. Ce fournisseur de services logistiques utilisera aussi la technologie 'digital twin' dans ses canaux.

Twintag entend combler l'écart séparant le produit numérique et le produit physique par un Twintag, généralement un code QR associé à un jumeau numérique ('digital twin') du produit, là où il est possible de fournir des informations supplémentaires ou des réactions. L'année dernière déjà, l'entreprise avait levé 1,2 million d'euros et avait changé son appellation Esoptra en Twintag.

Aujourd'hui, elle annonce qu'elle va collaborer avec Katoen Natie. La multinationale anversoise prend une 'substantielle participation minoritaire' dans une augmentation de capital de 3,5 millions d'euros à laquelle prennent part également les fondateurs et des actionnaires existants.

De plus, Katoen Natie obtiendra l'exclusivité sur la technologie de Twintag en applications logistiques dans les secteurs de la chimie et de la pétrochimie, ce qui permettra à Twintag d'entrer en contact avec de nombreux nouveaux clients potentiels.

Projet pilote en 2021

'Un projet pilote fructueux conclu avec Twintag à Houston durant l'été de 2021 a clairement débouché sur une parfaite collaboration. Il y eut aussitôt un intérêt réciproque, et la culture du bien faire partagée par les deux entreprises s'est soldée par un rapide déroulement du projet', déclare Fabian Leroy, Vice President Katoen Natie Groep, dans un communiqué.

Twintag existe depuis 2017 et a été fondée par Jan Van Riel et Paul Carpentier. Aujourd'hui, l'entreprise est dirigée par Alexander Carpentier. En plus d'Herentals, elle a aussi des filiales à Bangalore (Inde) et Salt Lake City (Etats-Unis).

