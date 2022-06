Kaspersky estime qu'il n'est pas encore certain que l'agence fédérale allemande pour la protection des informations (BSI) puisse poursuivre sa mise en garde des entreprises allemandes vis-à-vis des solutions proposées par le fournisseur de produits de cybersécurité russe. Voilà ce que ce dernier prétend dans une réaction à l'égard d'un jugement rendu par le tribunal constitutionnel fédéral allemand le 10 juin 2022.

Kaspersky avait intenté auprès de ce tribunal une procédure à l'encontre de l'agence fédérale BSI. En raison de la guerre en Ukraine, il existe un risque accru de cyber-attaques lancées au départ de la Russie contre des systèmes allemands, prévient la BSI. Ce faisant, des acteurs IT russes peuvent y être impliqués contre leur gré ou non, soit directement, soit indirectement. La BSI recommande par conséquent aux entreprises utilisant des produits Kaspersky de migrer vers des logiciels antivirus alternatifs.

Décision politique

Kaspersky a d'abord déposé une requête en urgence à Cologne, puis a voulu introduire une plainte à Münster contre la sentence prise à Cologne. L'entreprise a expliqué sa décision comme suit: 'Nous estimons que la sentence ne repose pas sur une évaluation technique des produits de Kaspersky - pour laquelle nous avons toujours plaidé auprès de la BSI et dans toute l'Europe -, mais plutôt sur des bases politiques.'

Le tribunal fédéral allemand a cependant jugé que la plainte constitutionnelle n'était pas recevable, ce qui fait que c'est la requête d'urgence qui a été traitée. Selon Kaspersky, la plainte n'a cependant pas été acceptée du fait que l'entreprise 'n'a pas suivi la procédure principale'. 'Le tribunal constitutionnel fédéral a constaté que la procédure n'était dans son ensemble manifestement pas fondée. Il prétend que le tribunal administratif a pris sa décision uniquement sur base d'une enquête sommaire.'

En référé, il n'a, selon Kaspersky, donc pas été décidé que l'avertissement émis par la BSI était admissible. L'entreprise évalue par conséquent à présent le besoin de lancer une enquête détaillée. 'Nous espérons une fois encore une collaboration fructueuse avec la BSI, afin de renforcer la cybersécurité et la capacité de résistance en Allemagne et en Europe', conclut l'entreprise.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

