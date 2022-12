Le rappeur américain Kanye West effectue son comeback sur Instagram, après que son compte Twitter ait été suspendu vendredi dernier. C'est la première fois depuis début octobre que le rappeur est de nouveau actif sur la plate-forme. Dans un nouveau post, l'artiste insinue qu'Elon Musk, le nouveau directeur de Twitter, pourrait être un clone.

'Suis-je le seul à penser qu'Elon est peut-être à moitié chinois?', écrit le rappeur. 'Avez-vous déjà vu des photos de lui, lorsqu'il n'était encore qu'un enfant? Accouplez un génie chinois et un top-modèle sud-africain et vous obtenez un Elon.'

Et West de poursuivre: 'Je dis un Elon, car ils en ont probablement généré de dix à trente. Or lui, c'est le premier hybride génétique qui ait survécu'. Dans une réponse sur Twitter, Musk déclare qu'il considère ce commentaire comme un compliment. Selon le rappeur américain, son message posté sur Instagram se voulait effectivement être un compliment.

Le compte Twitter de West avait été suspendu la semaine passée, après qu'il y ait posté l'image d'une croix gammée. Il aurait ainsi enfreint les règles de la plate-forme en matière d'incitation à la violence.

Le tweet est apparu peu après que West ait dans une interview exprimé son admiration pour Adolf Hitler et défendu les actions des nazis. Cela a valu de nombreuses critiques à l'artiste.

