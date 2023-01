Hier jeudi, trois jeunes hommes ont dû répondre de pratiques de 'phishing' devant le tribunal correctionnel de Malines. Le parquet réclamait quatre années de prison et 32.000 euros d'amende pour le chef de la bande, trois ans de prison et 24.000 euros d'amende pour un deuxième accusé, et 18 mois de prison et 8.000 euros d'amende pour un troisième comparse. Le trio a minimisé sa participation et a demandé des peines plus clémentes.

Le 11 janvier 2021, l'une des victimes de la bande a signalé avoir été la cible d'un acte d'hameçonnage (phishing). Elle était tombée dans le piège sans s'en douter par 'smishing', ce qui fait que les auteurs ont réussi à retirer de fortes sommes d'argent à son insu. Ils avaient adapté les coordonnées de son compte et demandé de nouvelles cartes de banque et Visa. Lorsque la victime fut début janvier dans l'impossibilité d'encore utiliser sa propre carte de banque, il s'avéra que la banque avait clôturé son compte après diverses opérations frauduleuses.

La dame était la gérante de quatre sociétés, ce qui fait que les 'hameçonneurs' purent mettre la main non seulement sur son argent personnel, mais aussi sur des sommes substantielles des sociétés en question. En tout, il s'agissait de 115.000 euros. Mais quelques autres victimes se firent également connaître. Il s'avéra qu'on leur avait respectivement dérobé 25.000, 3.500 et 1.600 euros.

Vêtements de marque

L'enquête mena aux trois prévenus et à un mineur. 2.350 euros avaient été retirés, des tickets PaySafe avaient été achetés pour un montant de 5.800 euros, quelque 10.000 euros avaient été consacrés à l'achat de vêtements de marque, alors que le solde de 96.000 euros avait été transféré via cinq comptes en banque de ce qu'on appelle des 'mules financières ou passeurs d'argent'.

Yakhouba K. est considéré comme le chef de la bande, mais il le dément. Il admet seulement avoir effectué une seule fois un achat avec une carte de banque frauduleuse. Le parquet a réclamé à son encontre quatre ans de prison et 32.000 euros d'amende. Il a demandé pour sa part une peine de travail d'intérêt général ou une peine avec sursis probatoire.

José F.D.L.S. a mis à disposition son compte PaySafe et a ainsi offert l'aide nécessaire à l'organisation. A son encontre, le parquet a requis 18 mois de prison et 8.000 euros d'amende. Isaac D., enfin, aurait aussi prêté son compte PaySafe et est cité en outre dans d'autres affaires de phishing. Le parquet a ici réclamé trois ans de prison et 24.000 euros d'amende.

Deux victimes ont demandé d'être remboursées des montants que la banque n'a pas pu récupérer, à savoir respectivement 82.000 et quasiment 22.000 euros.

Le 11 janvier 2021, l'une des victimes de la bande a signalé avoir été la cible d'un acte d'hameçonnage (phishing). Elle était tombée dans le piège sans s'en douter par 'smishing', ce qui fait que les auteurs ont réussi à retirer de fortes sommes d'argent à son insu. Ils avaient adapté les coordonnées de son compte et demandé de nouvelles cartes de banque et Visa. Lorsque la victime fut début janvier dans l'impossibilité d'encore utiliser sa propre carte de banque, il s'avéra que la banque avait clôturé son compte après diverses opérations frauduleuses.La dame était la gérante de quatre sociétés, ce qui fait que les 'hameçonneurs' purent mettre la main non seulement sur son argent personnel, mais aussi sur des sommes substantielles des sociétés en question. En tout, il s'agissait de 115.000 euros. Mais quelques autres victimes se firent également connaître. Il s'avéra qu'on leur avait respectivement dérobé 25.000, 3.500 et 1.600 euros.L'enquête mena aux trois prévenus et à un mineur. 2.350 euros avaient été retirés, des tickets PaySafe avaient été achetés pour un montant de 5.800 euros, quelque 10.000 euros avaient été consacrés à l'achat de vêtements de marque, alors que le solde de 96.000 euros avait été transféré via cinq comptes en banque de ce qu'on appelle des 'mules financières ou passeurs d'argent'.Yakhouba K. est considéré comme le chef de la bande, mais il le dément. Il admet seulement avoir effectué une seule fois un achat avec une carte de banque frauduleuse. Le parquet a réclamé à son encontre quatre ans de prison et 32.000 euros d'amende. Il a demandé pour sa part une peine de travail d'intérêt général ou une peine avec sursis probatoire.José F.D.L.S. a mis à disposition son compte PaySafe et a ainsi offert l'aide nécessaire à l'organisation. A son encontre, le parquet a requis 18 mois de prison et 8.000 euros d'amende. Isaac D., enfin, aurait aussi prêté son compte PaySafe et est cité en outre dans d'autres affaires de phishing. Le parquet a ici réclamé trois ans de prison et 24.000 euros d'amende.Deux victimes ont demandé d'être remboursées des montants que la banque n'a pas pu récupérer, à savoir respectivement 82.000 et quasiment 22.000 euros.