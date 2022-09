Les données personnelles de près de dix millions d'abonnés australiens à un opérateur de télécommunications pourraient avoir été compromises par le piratage massif du deuxième plus important fournisseur d'accès du pays, a révélé l'entreprise vendredi.

La directrice générale d'Optus, Kelly Bayer Rosmarin, a déclaré que la cyberattaque était l'oeuvre de personnes "expérimentées" et qu'elle avait permis d'accéder aux renseignements de 9,8 millions d'utilisateurs, dans un pays qui dénombrait environ 25 millions d'habitants en 2021. Ces données incluent le nom des clients, leur date de naissance, leur numéro de téléphone, leur adresse e-mail ainsi que certains numéros de passeport et de permis de conduire.

Selon l'entreprise basée à Singapour, aucun mot de passe ni aucune information bancaire n'ont été piratés. L'origine de l'attaque est floue et aucune demande de rançon n'a été formulée, a indiqué la directrice générale, précisant ne pas savoir "ce que (les pirates informatiques) comptent faire de ces données". Le piratage a été découvert cette semaine mais il n'a pas été précisé à quel moment il a été opéré. Les autorités australiennes ont mis en garde les Australiens victimes de ce piratage contre de possibles vols d'identité.

