Joyn et Lightspeed vont collaborer

Lightspeed dessert aujourd'hui plus de quatre mille commerces horeca dans notre pays, et Joyn plus de 7.500 négociants locaux. En imprimant les points de la carte-client numérique sur le ticket de caisse, elle devient plus conviviale tant pour le client que pour l'exploitant.

Actuellement, il y a quelque 150 commerçants qui utilisent Lightspeed et supportent Joyn. Les deux entreprises espèrent évidemment que le nombre de clients communs croîtra à brève échéance.

Concrètement, les clients verront s'imprimer un code QR sur leur ticket de caisse, qui restera valable deux heures durant. C'est par scannage que leurs points seront ajoutés.