La fondatrice de Trooper, Elisabet Lamote, cède sa place de CEO à Jos Donvil, qui donne ainsi une nouvelle tournure à sa carrière.

C'est le 1er juin que Jos Donvil est entré en fonction chez Trooper, une jeune pousse qui aide des associations à collecter de l'argent. Il s'agit là d'une démarche étonnante de la part de Donvil, qui fut précédemment entre autres CEO durant 9 ans chez Base, 4 ans chez Voo et un an et demi au RSC Anderlecht, d'abord comme COO, puis comme CEO. Mais à présent, il opte donc pour une startup. 'La décision était logique à mes yeux', déclare Donvil. 'D'une part, je suis arrivé à un moment de ma carrière, où je voulais partager la connaissance et l'expérience accumulées, de préférence dans un environnement de startup. Et d'autre part, j'ai toujours été actif dans différentes associations, ce qui fait que j'en connais plutôt bien tous les tenants et aboutissants.'

La co-fondatrice de Trooper, Elisabet Lamote, transmet donc son légendaire relais au bout de six années. 'Les associations ont, grâce à Trooper, déjà collecté plus de 4,5 millions d'euros, afin de soutenir leur fonctionnement. Trooper est à présent prête à poursuivre sa croissance. Or démarrer une startup, c'est tout à fait différent que diriger une scale-up', affirme Elisabet Lamote. Trooper a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros.

