Apple déplace Dan Riccio, en charge de la division hardware, sur un nouveau projet. Il en résulte que c'est John Ternus, qui dirigera désormais le matériel provenant de Cupertino.

Ternus travaille depuis 2001 pour Apple et est depuis 2013 vicepresident hardware engineering. Dans sa nouvelle fonction, il sera senior vicepresident hardware engineering, ce qui revient à dire qu'il sera à la tête de la division hardware d'Apple.

Dans le passé, Ternus a été notamment coresponsable de la première génération d'AirPod, de l'évolution de chaque iPad et plus récemment des iPhone 12 et 12 Pro. Apple révèle qu'il a aussi joué un rôle en vue dans le passage des puces Intel aux propres puces Arm de l'entreprise.

Ternus succède donc à Dan Riccio. Ce dernier ne quitte pas Apple, mais se voit attribuer 'un poste se focalisant sur un nouveau projet pour lequel il fera rapport au CEO Tim Cook'. Apple n'a donné aucun détail sur ce nouveau projet.

Riccio est actif depuis 1998 chez Apple. Il a collaboré entre autres au premier iMac, aux iPhone et à l'AirPod Max. En 2010, il assuma la responsabilité du matériel iPad pour devenir en 2013 directeur de la division hardware. Cette fonction, il la transmet à présent pour mieux s'occuper d'un nouveau projet chez Apple.

