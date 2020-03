John Baekelmans sera bientôt le CEO de Rombit, alors que Wouter De Geest (ex-BASF) en devient le président.

Baekelmans est actuellement vice-président System & Software Solutions à l'imec, où il est également en charge d'imec Nederland. A partir d'avril, il échangera cette fonction contre celle de CEO de la firme technologique anversoise Rombit.

Baekelmans travaille depuis 2016 pour l'imec. Avant cela, il fut actif pendant des années chez Cisco, où il devint CTO de l'Internet of Everything Solutions Group. Il occupa pendant quelque temps aussi la fonction de CTO chez Fifthplay. Actuellement, il siège au sein du conseil d'administration de The Beacon.

Outre l'arrivée prochaine du nouveau CEO, l'entreprise annonce aussi que Wouter De Geest en devient le président. De Geest était jusqu'à la fin de l'année dernière CEO de BASF Belgium et préside aussi la VOKA.

Le fondateur et actionnaire principal de Rombit, Jorik Rombouts, reste à bord de l'entreprise. Il se concentrera désormais à plein temps au volet international de Rombit. 'Je suis incroyablement satisfait que Baekelmans et De Geest aient accepté mon invitation à jouer un rôle actif au sein de la direction. Depuis des années déjà, ils font partie de mon comité-conseil et connaissent l'entreprise comme leur poche', explique Rombouts dans un communiqué.

Rombit existe depuis 2012 et occupait en octobre de l'année dernière une soixantaine de personnes en réalisant un chiffre d'affaires de six millions d'euros environ. En octobre, l'entreprise récolta encore dix millions d'euros pour poursuivre sa croissance. Elle se focalise surtout sur l'industrie et plus particulièrement les zones portuaires, la pétrochimie et d'autres environnements industriels complexes.

Baekelmans est actuellement vice-président System & Software Solutions à l'imec, où il est également en charge d'imec Nederland. A partir d'avril, il échangera cette fonction contre celle de CEO de la firme technologique anversoise Rombit.Baekelmans travaille depuis 2016 pour l'imec. Avant cela, il fut actif pendant des années chez Cisco, où il devint CTO de l'Internet of Everything Solutions Group. Il occupa pendant quelque temps aussi la fonction de CTO chez Fifthplay. Actuellement, il siège au sein du conseil d'administration de The Beacon.Outre l'arrivée prochaine du nouveau CEO, l'entreprise annonce aussi que Wouter De Geest en devient le président. De Geest était jusqu'à la fin de l'année dernière CEO de BASF Belgium et préside aussi la VOKA.Le fondateur et actionnaire principal de Rombit, Jorik Rombouts, reste à bord de l'entreprise. Il se concentrera désormais à plein temps au volet international de Rombit. 'Je suis incroyablement satisfait que Baekelmans et De Geest aient accepté mon invitation à jouer un rôle actif au sein de la direction. Depuis des années déjà, ils font partie de mon comité-conseil et connaissent l'entreprise comme leur poche', explique Rombouts dans un communiqué.Rombit existe depuis 2012 et occupait en octobre de l'année dernière une soixantaine de personnes en réalisant un chiffre d'affaires de six millions d'euros environ. En octobre, l'entreprise récolta encore dix millions d'euros pour poursuivre sa croissance. Elle se focalise surtout sur l'industrie et plus particulièrement les zones portuaires, la pétrochimie et d'autres environnements industriels complexes.