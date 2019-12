Priority Software Belgium, l'ex-Optimize Group, a un nouveau dirigeant en la personne de Johan Pintens, qui y devient managing director.

Pintens était jusqu'il y a peu managing partner chez Dynappco, spécialiste Netsuite et filiale de Cronos. Avant cela, il travailla pendant plus de 21 ans pour Oracle où, à la fin de son périple, il assumait la fonction de senior account executive for cloud application sales.

Priority Software Belgium est la nouvelle appellation d'Optimize Group établie à Overpelt et rachetée en mars. L'entreprise occupe aujourd'hui 35 personnes dans notre pays et est spécialisée en ERP, BI et CRM. Au niveau mondial, la firme israélienne est active au sein de 75.000 entreprises dans 40 pays. Chez nous, elle possède plus de mille clients.

Pintens succède à Frank Volders, qui était CEO de l'ancienne entreprise. Il exercera la fonction de managing director.