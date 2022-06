L'operating advisor Jeroen Van Godtsenhoven se voit proposer un rôle senior chez Fortino Capital, puisqu'il y est nommé Partner pour la Belgique.

Jeroen Van Godtsenhoven avait débuté en janvier comme operating advisor chez Fortino Capital. 'En 6 mois seulement, il a soutenu nos éditeurs de logiciels pour qu'ils deviennent plus performants, tout particulièrement au niveau de l'accueil de nouveaux clients. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec lui dans le cadre de l'extension de nos investissements', explique Duco Sickinghe, Managing Partner chez Fortino Capital. 'Au vu de son passé professionnel durant lequel il fut CCO et CEO chez divers éditeurs de logiciels, nous nous réjouissons de confier un rôle senior à Jeroen Van Godtsenhoven', ajoute encore Sickinghe.

Jeroen Van Godtsenhoven a assumé diverses fonctions directoriales senior chez SAS au Benelux et en Allemagne. Il opta ensuite pour C3.ai où, en sa qualité de General Manager EMEA, il donna corps à l'organisation de vente européenne. Il y contribua également à une entrée à la Bourse NYSE. Van Godtsenhoven est aussi président du conseil d'administration des jeunes pousses Timeseer.ai et MobieTrain. De plus, il siège au sein du conseil d'administration de VaultSpeed et de Metamaze: lors des derniers Data News Awards, celle-ci fut encore désignée Tech Startup Company of the Year.

