L'agence numérique anversoise icapps a recruté Jeroen Trappers pour le nommer au poste de nouveau Chief Technology Officer. Il succède à Wouter Martens, qui se concentrera désormais sur Mr. Watts, une spin-off se focalisant sur l'AR et l'HoloLens de Microsoft.

Pour Jeroen Trappers, il s'agit d'un retour chez icapps, où il travailla en 2012 déjà. En tant que CTO, il aura la tâche d'examiner une nouvelle technologie en recourant à de nouvelles pistes innovantes, puis en l'intégrant dans une offre commerciale et en l'implémentant chez les clients.

Trappers débuta sa carrière en 2006 chez le fournisseur de services IT Capgemini. Il assuma ensuite diverses fonctions dans l'IT: de la formation jusqu'au développement d'applis. Il travailla entre autres comme lead iOS developer pour Belfius, mais aussi chez Delen Private Bank, Teamleader et Zembro. Trappers a décroché un master en informatique à la KUL.

Pour Jeroen Trappers, il s'agit d'un retour chez icapps, où il travailla en 2012 déjà. En tant que CTO, il aura la tâche d'examiner une nouvelle technologie en recourant à de nouvelles pistes innovantes, puis en l'intégrant dans une offre commerciale et en l'implémentant chez les clients.Trappers débuta sa carrière en 2006 chez le fournisseur de services IT Capgemini. Il assuma ensuite diverses fonctions dans l'IT: de la formation jusqu'au développement d'applis. Il travailla entre autres comme lead iOS developer pour Belfius, mais aussi chez Delen Private Bank, Teamleader et Zembro. Trappers a décroché un master en informatique à la KUL.