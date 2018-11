'Je viens d'une autre planète': lancement d'un film sur l'exclusion numérique

Selon le Baromètre Numérique de 2018, quasiment 10 pour cent des Belges de 16 à 74 ans n'ont encore jamais utilisé internet. Ne pas avoir accès aux nouvelles technologies ou ne pas disposer de compétences numériques peut exercer un impact négatif sur la vie des citoyens et engendrer l'isolement et l'accès malaisé aux soins de santé et à l'enseignement.

Le film "Je viens d'une autre planète" montre des scènes tout droit tirées de la vie et offre une meilleure compréhension de ce que signifie l'exclusion numérique. Par cette initiative, la Fondation Roi Baudouin entend attirer l'attention sur cette problématique. Le film dure 18 minutes et est sous-titré en français et en néerlandais.