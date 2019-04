Au niveau mondial, il y a quelque 11,7 millions de développeurs en JavaScript. A la deuxième place, on trouve Python, qui dépasse ainsi pour la première fois Java.

Telle est la conclusion du 'state of the developer nation' du cabinet d'analystes Slashdata. Ce dernier réalise tous les six mois un sondage sur les langages de programmation utilisés dans le monde. En tout, il a cette fois obtenu 11.519 réponses émanant de 165 pays.

JavaScript reste avec 11,7 millions de développeurs actifs le langage de programmation le plus populaire. Cette popularité croît aussi à un rythme élevé. Au deuxième rang, on trouve Python (8,2 millions de développeurs). Slashdata fait observer que ce langage dépasse ainsi Java (7,6 millions de développeurs).

© Slashdata

Java, C# et C/C++, respectivement troisième, quatrième et cinquième du classement, progressent aussi, mais à un rythme inférieur à celui de la croissance moyenne du nombre de développeurs. Le cabinet d'analystes ne veut pas parler de stagnation, mais estime que ces trois langages ne sont plus des langages de programmation primaires.

PHP, sixième au classement avec 5,9 millions de développeurs, reste le langage le plus populaire en développement web.

Le rapport complet, qui examine aussi l'éthique dans l'AI, les méthodes 'agile' et le rapport femmes-hommes, peut être consulté ici.