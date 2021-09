Oracle a lancé Java 17. Il s'agit là d'une version à long terme qui sera supportée jusqu'en 2029. Désormais, le langage de développement fonctionnera aussi d'origine avec les puces d'Apple.

Oracle JDK 17 fera l'objet durant les huit années à venir de correctifs de bugs, ainsi que de mises à jour de sécurité et de performances. Il est par conséquent question d'une version LTS (Long Term Support). Oracle propose que la prochaine version LTS devienne Java 21 (planifiée pour septembre 2023). Cela signifie donc que les versions LTS sortiront désormais tous les deux ans plutôt que tous les trois ans. Java même fait l'objet d'une nouvelle version tous les six mois.

Nouvelles fonctions et améliorations

Ce qu'il y a de neuf dans cette version, c'est entre autres JDK pour la plate-forme macOS/AArch64. Autrement dit: les applications Java pourront désormais tourner d'origine sur Apple Silicon. En outre, Java 17 renonce à quatre fonctions qui sont soit supprimées, soit signalées comme désuètes. Il est question notamment d'Experimental AOT et de JIT Compiler, qui avaient autrefois été introduites sous forme de fonctions expérimentales, mais ne connurent guère de succès.

Les mises à jour et les améliorations sont entre autres: 'Restore Always-Strict Floating-Point Semantics' (JEP 306), 'Enhanced Pseudo-Random Number Generator' (JEP 356) et 'New macOS Rendering Pipeline' (JEP 382). On y trouve également quelques aperçus et incubateurs pour de futures versions Java.

Vous obtiendrez plus de détails à propos des extensions et adaptations spécifiques sur le blog technique consacré à Java 17.

