Une panne massive chez KDDI, le deuxième opérateur télécom japonais, a privé près de 40 millions d'utilisateurs dans la région de Tokyo de téléphonie et de données mobiles ce week-end.

La panne a commencé samedi matin suite à des travaux de maintenance dans un bâtiment à l'ouest de Tokyo. La panne a affecté les appels téléphoniques, la messagerie texte et l'utilisation de données. Mais les services qui dépendent des télécommunications n'ont pas non plus été épargnés, comme les livraisons de colis, la transmission de données météorologiques, le suivi des cas de Covid et les distributeurs automatiques de billets.

Lundi, la plupart des problèmes avaient été résolus, bien que selon l'agence de presse AP News des utilisateurs continueraient à rencontrer des problèmes avec les appels et les SMS.

Le président de KDDI, Makoto Takahashi, s'est d'ores et déjà excusé pour l'incident. Le gouvernement entend toutefois obtenir une sérieuse explication concernant la raison et la durée de la panne, et envisage une indemnisation pour ceux qui ont été impactés.

La panne a commencé samedi matin suite à des travaux de maintenance dans un bâtiment à l'ouest de Tokyo. La panne a affecté les appels téléphoniques, la messagerie texte et l'utilisation de données. Mais les services qui dépendent des télécommunications n'ont pas non plus été épargnés, comme les livraisons de colis, la transmission de données météorologiques, le suivi des cas de Covid et les distributeurs automatiques de billets.Lundi, la plupart des problèmes avaient été résolus, bien que selon l'agence de presse AP News des utilisateurs continueraient à rencontrer des problèmes avec les appels et les SMS.Le président de KDDI, Makoto Takahashi, s'est d'ores et déjà excusé pour l'incident. Le gouvernement entend toutefois obtenir une sérieuse explication concernant la raison et la durée de la panne, et envisage une indemnisation pour ceux qui ont été impactés.