Le fournisseur de services IT ACA Group d'Hasselt a confié à Jan Vermeulen et Breght Evens deux nouveaux postes directoriaux.

Vermeulen vient de Capgemini, où il dirigea ces huit dernières années le département Custom Software Development. Chez ACA Group, il prendra les rênes de l'unité commerciale en charge des solutions IT sur mesure, avec des expertises en Java, .NET, Python et Low Code.

Pour sa part, Breght Evens était country manager de Vaimo Benelux-France. Il amène au sein d'ACA Group une vaste connaissance du paysage e-commerce et des stratégies numériques. Evens dirigera l'unité commerciale spécialisée dans les plates-formes d'expérience numérique et d'e-commerce.

ACA Group a en 2022 connu une année dense avec le rachat de Flow Pilots et la création de nouveaux bureaux à Anvers et Louvain. Son personnel a ainsi crû d'un quart pour passer à 255 collaborateurs.

