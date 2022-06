L'entrepreneur Jan Callewaert, décédé cette année, donnera bientôt son nom à une récompense. Celle-ci sera attribuée à des jeunes entrepreneurs actifs en technologie de données mobiles.

Le Jan Callewaert Innovation Award est une initiative d'InterLeuven, Stichting Leuven.Inc, KU Leuven Research & Development et la ville de Leuven et sera décerné à un jeune entrepreneur qui sera parvenu à se distinguer en technologie de données mobiles 'dans son sens le plus large.'

L'arrivée de ce prix sera annoncé aujourd'hui même, le 7 juin, qui aurait dû être le jour du 66ème anniversaire de Callewaert. Le fondateur d'Option est décédé le 1er février 2022.

Le prix sera décerné plus tard cette année lors d'un symposium prévu en automne en l'honneur de Callewaert. Le but est de le remettre tous les deux ans. Les détails sur la façon dont il est possible de poser sa candidature, seront annoncés ultérieurement.

