iTunes va débarquer sur les Smart TV de Samsung

Samsung signale qu'à partir du printemps, iTunes tournera sur les nouveaux modèles de ses TV connectées. Les films et les séries pourront donc être visionnés sur ces appareils via une appli 'iTunes Movies and TV' et ce, dans une centaine de pays.

Ce ne sera pas la première fois qu'iTunes sera utilisable en dehors de l'écosystème d'Apple, mais Samsung sera la première firme à installer une appli directe pour la bibliothèque d'Apple sur un appareil. Précédemment, les utilisateurs pouvaient regarder des films achetés chez Apple par le biais d'applis d'agrégation, telles Movies Anywhere, où l'on trouve non seulement Apple TV, mais aussi Google Play, Prime Video, Microsoft Movies & TV et d'autres.

Selon Samsung, l'appli iTunes permettra aux utilisateurs de visionner leur bibliothèque iTunes existante, mais aussi d'aller dans le magasin iTunes pour louer ou acheter de nouvelles oeuvres musicales, séries et films, probablement sans devoir acheter pour cela un décodeur Apple. Ce service semble s'inscrire dans un projet plus large d'Apple de lancer cette année un propre service de diffusion (streaming) (après Netflix, Disney et Amazon Prime notamment). Pour en faire un succès, l'appli iTunes devrait être disponible sur le plus d'appareils possibles.

Outre iTunes, Samsung envisage de supporter également AirPlay 2 sur ses appareils haut de gamme, dont les TV QLED 4K et 8K, et plusieurs modèles UHD et HD.

Alexa et Google Assistant

Samsung prévoit aussi de la place pour des assistants vocaux supplémentaires sur ses appareils. L'entreprise semble admettre que pas mal de consommateurs ont déjà investi dans l'un ou l'autre système autre que Bixby, car elle annonce que ses Smart TV accueilleront plus tard cette année des assistants numériques qui n'appartiennent pas à l'écurie Samsung.

Les utilisateurs pourront ainsi installer Amazon Alexa ou Google Assistant sur leur téléviseur, puis le commander via un Echo, un Google Home ou tout autre haut-parleur intelligent disponible chez eux. La condition semble donc être que l'utilisateur dispose déjà de ce genre de haut-parleur. Les Smart TV par exemple peuvent être connectées à un Echo pour exécuter quelques commandes simples. Bixby reste évidemment l'assistant 'natif' de la Smart TV, qui fonctionne via le matériel incorporé et est capable de commander un tas de fonctions sur cette dernière.