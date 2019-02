Itsme permet à présent aussi la signature légale sur des documents

L'appli d'identification belge Itsme étend encore sa fonctionnalité. Désormais, vous pouvez avec votre smartphone apposer aussi une signature électronique légale au bas de n'importe quel document et ce, avec les qualifications et garanties les plus édifiantes possibles en termes de sécurité et de valeur juridique. Depuis le 14 septembre 2018, Itsme est dans ce but officiellement reconnue en tant que 'Qualified Trust Service Provider' dans le cadre de la législation européenne eIDAS.

"Avec Itsme Sign, nous accomplissons le dernier pas en vue de numériser complètement les processus", explique Kris De Ryck, CEO Belgian Mobile ID, le consortium de 7 banques belges et des opérateurs télécoms à l'initiative d'Itsme. Itsme Sign est désormais présente sur les principales plates-formes de documents, telles celles proposées par Connective, Doccle, Isabel Group et Luxtrust. Les clients de ces entreprisses peuvent donc simplement demander l'activation de l'application Itsme Sign.

L'application est accessible tant aux entreprises qu'aux particuliers. Ses avantages possibles sont l'approbation d'un document d'un secrétariat social ou la conclusion d'un accord avec une agence d'intérim. Mais l'objectif est également qu'avec Itsme Sign, vous puissiez obtenir un prêt à la banque, signer un document notarié, conclure un contrat de location ou signer des envois recommandés.