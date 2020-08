La firme technologique PDF iText, dont le siège est établi à Zwijnaarde, a engagé Gary Fry en qualité de nouveau CEO. Fry, précédemment managing director chez Adobe Benelux et directeur de Global Graphics, aura pour tâche de guider iText à travers une nouvelle phase de croissance.

Gary Fry succède à Yeonsu Kim, qui fut CEO d'iText Group de 2018 à 2020. Kim continuera de siéger au sein du conseil d'administration de l'entreprise. L'élément décisif pour la nomination de Fry fut 'son expérience lui permettant d'amener des entreprises à un plus haut niveau sur le plan de la technologie des documents', déclare-t-on chez le développeur de logiciels PDF.

Avant que Gary Fry n'aboutisse chez iText, il avait assumé des fonctions dirigeantes chez différents éditeurs de logiciels dans le monde entier. Il fut ainsi pendant plus de dix ans CEO de Global Graphics, où il guida l'entreprise tout au long d'une importante période de croissance et ce, tant de manière organique que via des rachats stratégiques. Avant cela, il occupa plusieurs fonctions de direction chez Adobe: de Sales Director UK jusqu'à Managing Director Enterprise Europe et Managing Director pour le Benelux.

Les produits d'iText sont utilisés par des millions de gens et ce, tant en mode open source qu'en mode commercial. A l'entendre, l'entreprise possède pas mal de clients figurant dans le Fortune 500. iText a établi son siège à Zwijnaarde (Belgique) et dispose de filiales en Asie (Singapour et Corée du Sud) et aux Etats-Unis (Boston).

Gary Fry succède à Yeonsu Kim, qui fut CEO d'iText Group de 2018 à 2020. Kim continuera de siéger au sein du conseil d'administration de l'entreprise. L'élément décisif pour la nomination de Fry fut 'son expérience lui permettant d'amener des entreprises à un plus haut niveau sur le plan de la technologie des documents', déclare-t-on chez le développeur de logiciels PDF.Avant que Gary Fry n'aboutisse chez iText, il avait assumé des fonctions dirigeantes chez différents éditeurs de logiciels dans le monde entier. Il fut ainsi pendant plus de dix ans CEO de Global Graphics, où il guida l'entreprise tout au long d'une importante période de croissance et ce, tant de manière organique que via des rachats stratégiques. Avant cela, il occupa plusieurs fonctions de direction chez Adobe: de Sales Director UK jusqu'à Managing Director Enterprise Europe et Managing Director pour le Benelux.Les produits d'iText sont utilisés par des millions de gens et ce, tant en mode open source qu'en mode commercial. A l'entendre, l'entreprise possède pas mal de clients figurant dans le Fortune 500. iText a établi son siège à Zwijnaarde (Belgique) et dispose de filiales en Asie (Singapour et Corée du Sud) et aux Etats-Unis (Boston).