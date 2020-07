IT Provider établie à Tielt en a terminé avec une première phase de capitalisation. L'entreprise dispose ainsi des moyens pour étendre nettement ses activités en Flandre.

IT Provider fournit des services IT et télécoms aux PME et est un partenaire de Proximus et de Microsoft. L'entreprise est dirigée par Bart Verhelst.

Aujourd'hui, elle recueille pour la première fois du capital externe. Le montant exact n'a pas été communiqué, mais il oscillerait entre 1,5 et 2 millions d'euros. Des accords ont également été conclus afin de doubler ce montant à terme pour des projets ultérieurs.

"Nous possédons notre siège à Tielt et voulons reprendre des entreprises similaires à la nôtre proposant les mêmes services: faciliter la vie des PME au niveau de l'IT, notamment au moyen de solutions dans le nuage", explique le CEO Bart Verhelst à Data News. Dans un premier temps, il envisage des entreprises en Flandre, mais il n'exclut rien à plus long terme.

La phase de capitalisation proprement dite s'est déroulée via SDM-Valorum, qui a pris en charge son organisation pratique. 45 investisseurs ont injecté de l'argent dans l'entreprise. Verhelst dispose ainsi au sein d'IT Provider d'un conseil d'administration représentant un réseau correspondant, en vue de soutenir les rachats et la poursuite de la croissance de l'entreprise.

