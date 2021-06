Isabel, l'entreprise à l'initiative du logiciel de traitement des factures Zoomit, devient à moitié propriétaire de la plate-forme de documents Doccle. Telenet conserve le solde des actions.

Doccle a été créée en 2012 par Telenet, la firme RH Acerta et le fonds de maladie CM. Les deux derniers cités s'étaient déjà retirés plus tôt cette année. Or voici que Telenet a trouvé un nouveau partenaire avec Isabel Group. Le duo entend dans les années à venir investir 5 millions d'euros en plus dans la plate-forme qui est utilisée par plus de 2,2 millions de Belges pour recevoir toutes sortes de documents.

Sur Doccle, chaque Belge peut obtenir ses documents publics en se connectant à eBox. L'entreprise collabore avec des centaines de firmes et d'organisations petites et grandes de tous les secteurs possibles: secrétariats sociaux, services des eaux, banques, sociétés d'assurance, fonds de sécurité sociale pour indépendants, mutualités, voire intercommunales des déchets.

Zoomit ressemble fortement à Doccle, mais ne fonctionne qu'au sein de l'environnement en ligne des banques et met surtout l'accent sur le paiement des factures. Isabel appartient aux quatre plus grandes banques du pays, à savoir BNP Paribas Fortis, Belfius, CBC et ING. Telenet ne souhaite pas confirmer si Zoomit et Doccle vont à présent fusionner. "Mais les synergies et la complémentarité sont évidentes", a déclaré Stefan Coenjaerts de Telenet.

Les deux plates-formes devraient continuer d'exister chacune séparément quelque temps encore. Doccle opérera toujours à partir de Louvain. L'autorité belge de la concurrence doit encore approuver l'accord entre les concurrents, mais les entreprises n'entrevoient là aucune difficulté. Le duo n'a révélé aucun détail sur le montant et sur les autres conditions de la transaction

